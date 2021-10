Een integer verslag van een geestelijke bevrijdingstocht

‘De stappen die de mens zet, worden bekrachtigd door de Heer, de Heer houdt hem vast, als een vriend op zijn weg. Ook al valt hij, terneergeslagen is hij nooit, want de Heer houdt hem bij de hand.’ Met dit woord uit de Willibrordvertaling van Psalm 37 verwerkte Hillie Nooitgedagt de processen van vallen en opstaan in haar leven. Als 12-jarig meisje overleefde ze een ongeluk waaraan ze blijvend letsel overhield, ze werd een ander mens.

Een breuk met de strikte sociale en kerkelijke gemeenschap van de Noorse Broeders was eveneens een ingrijpend veranderingsproces. Ze ging op zoek naar Gods vader- en moederhart. Dat werd een bevrijding. Om het oude los te laten moest ze leren eerst goed daarnaar te kijken, het juist vast te pakken en onder ogen te komen. Toen pas kon ze loslaten. Dat is herkenbaar voor elk veranderingsproces waarin loslaten een rol speelt. Dat maakt dat dit boek breed toepasbaar is. Het leest als een verslag van haar levensweg, een geestelijke biografie. God is wel opvallend direct aanwezig en bijbelteksten rijgen zich aaneen, zonder uitgebreide exegese, wel met een directe toepassing. Dat gaat de gereformeerde ziel weleens te kort door de bocht.

+ in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .