Beth Moore moedigt aan in vrijheid te leven

Beth Moore is bekend van haar dagboeken en bijbelstudies. Bevrijd! is geen van beide, maar zeker de moeite waard. Het boek is een aanmoediging om te leven in vrijheid.

‘Het leven kan soms ondraaglijk zijn. Vernietigend zelfs’, schrijft de Amerikaanse bijbelleraar en schrijver Beth Moore aan het begin van haar boek Bevrijd! Gods kracht in jouw zwakheid. Door zonde, ziekte, financiële nood of een andere reden kan ieder mens in een symbolische put terechtkomen. Moore gelooft dat er een manier is om uit de put op te staan, en weer in vrijheid te leven.

Het gaat om een herziene versie van het in 2007 uitgebrachte boek Get out of that pit. Toch is het niet zomaar een oud boek in een nieuw jasje. Door de huidige coronacrisis is de boodschap des te krachtiger.

In tien hoofdstukken ontpopt Moore zich als een reisleider, of stewardess zoals ze zichzelf noemt. Ze wil lezers meenemen van een leven in de put naar een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .