Vrouwen in de kerk die leidinggeven? Minder standpunt, meer visie gevraagd

Mogen vrouwen leidinggeven in de kerk? Volgens Robert Plomp lezen we in de Bijbel dat er in Christus geen onderscheid is tussen man en vrouw.

In de gereformeerde gezindte is de vrouw en het ambt een kwestie. De Gereformeerde Bond in de PKN schreef er in september nog een bijlage over bij hun blad De Waarheidsvriend. Daarin wordt de conclusie getrokken dat het ‘niet mogelijk is vrouwen in het regeerambt te stellen’. De grondslag hiervoor is de gedachte aan Gods handelen in de schepping en aan de representatie van Christus in het ambt.

Robert Plomp ging al eerder het gesprek over deze punten aan. Hij is een bekende in eigen kring op dit punt. Lid van een gemeente die zich rekent tot de Gereformeerde Bond en betrokken op de vragen van cultuur en samenleving. Eerder publiceerde hij over Nederlander met de Nederlanders zijn, onder andere over de acceptatie van homoseksualiteit..

