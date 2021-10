Pastoraat aan de hand van liturgie: de geestelijke inhoud van doop en avondmaal

De klassieke formulieren voor doop en avondmaal functioneren nog in vele gemeenten uit de gereformeerde gezindte. Ze helpen de gemeente om de doop en het avondmaal te begrijpen en eraan deel te kunnen nemen. De klassieke taal van de formulieren zit velen echter in de weg. Dat is jammer, want daarmee verdwijnt de inhoud van deze oer-gereformeerde geschriften naar de achtergrond. In plaats van hulp en uitleg door het formulier moet nu uitleg van het formulier worden gegeven.

Wim Verboom, emeritus hoogleraar voor de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme, doet in dit boek een poging zowel de verstaanbaarheid te bevorderen, als de pastorale inhoud van de formulieren te beschrijven. Tussen de vele boeken met ofwel een historisc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .