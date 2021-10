Een aangelegen thema: de menselijke samenleving

Jan Amos Comenius kennen we uit de wereld van filosofie en onderwijs. Hij probeerde de menselijkheid van de samenleving te bevorderen. Die samenleving was de Europese, culturele samenleving van de zeventiende eeuw. Enerzijds werd Europa gezien als centrum van de wereld, verheven boven de verre volken van elders. Die volkeren zijn in hun ontwikkeling afhankelijk van Europa. Anderzijds is Europa verwikkeld in langdurige oorlogen en maakt men elkaar het leven zuur. Comenius hield de elite van universiteiten, van theologen, wetenschappers en bestuurders een spiegel voor dat zij niet zo goed bezig waren. Hij pleitte ervoor eerst de problemen in eigen huis op te lossen, een duurzame vrede te bewerkstelligen. Daarvoor moesten eigen meningen worden overstegen. Zo kwam hij tot zijn pansofie, een wereldomvattende wijsheid. In twee aparte hoofdstukken onderzoekt de emeritus hoogleraar van de Vrije Universiteit de relatie met de latere rozenkruisers en vrijmetselaars die zich nogal eens beroepen op Comenius. De lange titel doet een moeilijk boek vermoeden, maar niets is minder waar, het is een helder geschreven, goed begrijpelijk boek.