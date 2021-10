Landsgrenzen vertellen veel: waarom heeft bijvoorbeeld de grens tussen de VS en Canada een kleine uitstulping?

Achter elke landsgrens schuilt een verhaal dat vaak boeiend en verbazingwekkend is. Daarom verveelt het boek van Milo van Bokkum over grenzen geen moment.

Grenzen fascineren. Het Drielandenpunt in Vaals, waar de grenzen van Nederland, België en Duitsland samenkomen, is een trekpleister voor toeristen. De middenstand in Baarle-Nassau, een dorp in Noord-Brabant, profiteert van de duizenden bezoekers die komen kijken naar het grillige verloop van de grens met België, soms dwars door huizen en winkels heen. Niet ver van Baarle-Nassau, tussen de dorpjes Ulicoten en Oude Strumpt, ligt een weiland dat tot België behoort.

Het zegt iets over NRC-redacteur Milo van Bokkum dat hij in de zomervakantie van 2012, toen hij 17 of 18 was, vanuit Amsterdam per trein en per fiets naar Ulicoten reisde om het weiland te zien. Het was geen bevlieging. Een jaar eerder was hij in de schoolvakantie naar Kerkrade ge..

