‘Kerkverlaters zijn nog geen geloofverlaters. Velen brengen dagelijks in praktijk wat de Bijbel ons leert’

Gerben Heitink (1938), emeritus hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit, werd vorig jaar door corona getroffen. Hij herstelde. Om zijn hoofd weer op orde te krijgen schreef hij een boek over een belangrijk thema uit zijn leven, de woelige jaren zestig en hun gevolgen voor de kerk: Een doorbraak in de tijd. Kerk in de spiegel van de jaren zestig. Het is een persoonlijk boek, met autobiografische inkijkjes.

Heitink groeide op in een gereformeerd gezin, dat in 1944 de slag om Arnhem meemaakte. In 1957 ging hij studeren aan de Theologische Hogeschool aan de Oudestraat in Kampen. Hij was de eerste student in de familie.

‘Theologie studeren werd als een roeping gezien. Het alternatief was dat ik ging werken.’ Aan het eind van ..

