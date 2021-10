Wolkenstad toont de prachtige én bezoedelde wereld van vijf buitenbeentjes

Wolkenstad, de nieuwe roman van Anthony Doerr, die veel succes had met Als je het licht niet kunt zien, verhaalt over vijf personen in verschillende tijden en plaatsen die allemaal buitenbeentjes zijn.

Anthony Doerr slaagt er met Wolkenstad in verschillende verhaallijnen tot een geloofwaardig geheel te smeden. De roman vertelt over Anna en Omeïr, ieder aan een kant van de stadsmuur van Constantinopel, toen die stad in 1453 werd belegerd. Over tiener Seymour en tachtiger Zeno tijdens een aanslag op een bibliotheek in het huidige Idaho. En over Konstance, met een interstellair schip op weg naar een exoplaneet, in de verre toekomst.

Dit ruim zeshonderd bladzijden tellend verhaal dompelt je onder in de levens van vijf personen die allen om verscheidene redenen buitenbeentjes zijn. Hun levens raken geleidelijk aan steeds meer onderling verbonden door een tweeduizend jaar oude Griekse tekst geschreven door Antonius Diogenes. Wolkens..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .