Het schrikbeeld van Dave Eggers: als de mens het zelf nadenken aan apps overlaat

Het Alles is het spannende vervolg op de bestseller De Cirkel van Dave Eggers. Maar ook los is het boek goed te lezen. Centraal staat het machtige techbedrijf Het Alles, of The Every, zoals het in het boek wordt genoemd. De roman schetst de absurde wereld die je krijgt als apps, statistieken en kunstmatige intelligentie het leven overnemen.

Als je bedrijven als Google, Facebook, Snapchat en Instagram mixt, krijg je een grootmacht die een gigantische impact op de samenleving heeft. Een digitale cultuur waar iedereen in opgaat en die langzaam alle grenzen van ethiek en fatsoen over gaat. De hoofdpersoon in Het Alles, Delaney, wil zich tegen dit monopolie verzetten. Ze krijgt een baantje bij The Every, maar haar enige doel is het bedrijf van binnenuit kapot te maken. Dit bedrijf heeft haar jeugd en de wilskracht van haar ouders verpest. De buitenwereld moet toch een keer gaan snappen dat dit digitale monopolie te ver gaat? Hoe langer hoe meer raakt Delaney verstrikt in de cultuur van het bedrijf. Je ziet het voor je: de hippe, maar wereldvreemde werknemers in rare lyc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .