De emotionele dag waarop het laatste kind uit huis gaat

Het is voor Anne-Marie een bijzondere dag. Haar jongste verlaat het nest. Theo gaat in een stad even verderop wonen, vanwege zijn studie. En hoewel ze dit twee keer eerder heeft meegemaakt bij haar oudste zoon en dochter, heeft ze er toch veel last van. Sterker, het is bijna niet te doen. Afscheid nemen van een zoon, maar tegelijkertijd ook van een lange periode in haar leven. Anne-Marie blijft achter in een leeg huis. Wel met haar echtgenoot, Patrick. Maar ja, hebben zij elkaar nog iets te vertellen? Blijft hun huwelijk overeind nu er geen kind meer is, geen structuur meer om je aan vast te houden?