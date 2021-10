Een zwaar verslag van een goede moeder, ondanks alles

Het nieuwste boek van Jan van Mersbergen is raak in al z’n wanhoop en onmacht. Een goede moeder gaat over de gescheiden Anja die de zorg voor haar 10-jarige dochter niet meer aan kan. Vader Evert zorgt dat er instanties worden ingeschakeld om het gebroken gezin verder te helpen. Maar dat gaat tergend langzaam, met als resultaat een schrijnend en spannend verhaal.