Zo is het om samen te leven met een complotdenker

Sinds de publicatie van haar fraaie, bekroonde proefschrift over de Oostenrijkse schrijver Joseph Roth is Ilse Josepha Lazaroms (1979) in de kring van Europese literatuuronderzoekers een begrip. Kort geleden verraste ze haar collega’s met een roman. En wat voor roman!

Deze debuutroman, getiteld Duet, is boeiend en hartverscheurend. De lezer wordt in een leesavontuur getrokken dat tot fundamentele ethische keuzes dwingt. De roman speelt zich voor een belangrijk deel af in de motorboot die de naam ‘Duet’ draagt. Samen met haar geliefde en latere echtgenoot is de Nederlandse schrijfster en wetenschapper Ilse onderweg van Boston naar New York. De woonboot meert ten slotte af in een jachthaven nabij het Vrijheidsbeeld. Daar zal de vierendertigjarige Ilse enkele jaren blijven als onderzoeker bij het Center for Jewish History. Haar onderzoek gaat over de terreur jegens de Joden in Boedapest rond 1920.

De tocht naar New York is een hachelijk avontuur. De zee is onstuimig en Duet is maar een gammele boot. In Il..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .