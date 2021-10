‘En, zit er nog schot in je liefdesleven?’ Christelijke singles horen die vraag geregeld op verjaardagen, schrijft Hilde Pater in haar boek Beantwoorde liefde. Single in Gods Koninkrijk.

Nog zoiets: vrienden die zelf gelukkig zijn in de liefde en hun single vrienden ook dat geluk gunnen en daarom enthousiast beginnen te koppelen. Die relatiedruk kan in christelijke kringen nog sterker aanwezig zijn dan in de rest van de maatschappij, aldus Pater, met als gevolg dat christelijke singles soms denken dat ze alleen gelukkig kunnen zijn als ze een relatie hebben. ‘Je koopt een huis, je vindt een baan, je trouwt. Het is een activiteit die iedereen afvinkt.’

Dit boek ontstond uit Paters eigen zoektocht als single en haar eigen moeiten, pijn en vragen. Ze schrijft onder meer over Gods antwoord op je single-zijn, over thuis zijn bij God, over wachten en over dienen en roeping. Ook bevat het boek interviews met andere christelijke ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .