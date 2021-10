Petrus, een online vindplaats van geloof, hoop en liefde, bekend van het gelijknamige magazine van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft een zeventigtal gebeden uitgegeven die in zeer uiteenlopende situaties kunnen worden gebruikt. Zelf verwoordt deze uitgave de reden dat we in woelige en onzekere tijden leven, en hoe houden we dan de hoop vast dat de toekomst van God is? Je herkent er het jaarthema bij de start van het seizoen in: van U is de toekomst. Een andere reden zou kunnen zijn dat er behoefte is aan houvast, tekst, bij hen die veel bidden en bidden moeten. Daar biedt dit gebedenboekje een handvat. Het geeft ook de mogelijkheid de tekst te delen met degene(n) met en voor wie je bidt. De gebeden zijn van verschillende ..

