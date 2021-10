Dit is geen dagboek in de gebruikelijke zin van het woord. Het is eerder een weekboek. In 52 weken wordt steeds een bijbeltekst uit de Herziene Statenvertaling behandeld. Deze behandeling is eenvoudig. Korte zinnen en geen omhaal van woorden. Daarna volgt een vraag, die gek genoeg weekopdracht heet, of soms een lied. En dan volgen de weekdagen van zondag tot en met zaterdag met lijntjes om op te schrijven. Overigens moet je niet te veel willen schrijven, daarvoor is geen ruimte. Misschien is de grootste verdienste van dit dagboek wel dat er bij elke week een gebed in staat. Aan goede gebeden is behoefte. De schrijver werkt als pastoraal medewerker in de zorg en gaat voor in diensten in verzorgingshuizen. De nadruk op zorg en moeite is me..

