Een toegankelijke inwijding in leven en werk van Fjodor Dostojevski

Dostojevski en de liefde is een toegankelijke inwijding in leven en werk van de Russische schrijver. Hij was een mens vol contrasten. Het is niet vreemd dat hij de ziel een slagveld noemde, waar goed en kwaad met elkaar strijden.

Als je zegt dat je van Dostojevski houdt en ook een of meer van zijn romans gelezen hebt, is de kans groot dat je niet-begrijpend of juist met bewondering wordt aangekeken. Het lezen van Dostojevski vraagt namelijk iets van de lezer, zijn boeken zijn vaak omvangrijk en de thema’s zijn zwaar en diep. Ik kan me voorstellen dat De gebroeders Karamazov of Misdaad en straf op een boekenplank staan, met de bladwijzer daar waar de geachte lezer is blijven steken. Gelukkig voor hem en anderen is er nu een boek verschenen dat heel leesbaar is en de loopplank naar de grote schrijver uitlegt. Alex Cristofi schreef Dostojevski en de liefde, en hij noemt het een intiem portret. Het is een biografie maar dan als een doorlope..

