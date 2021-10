De roman De hooier imponeert door de bijna schilderachtige landelijke sfeer

Het omineus klinkende motto van Goethe uit Faust – ‘Alles was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht’ – zet meteen de toon. Het past in het wereldbeeld van Timo Vinck die onder de indruk is van de onheilspellende Sonnenaufgang van Richard Strauss uit de film 2001: A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Hij dweept graag met zwartgallige Duitse teksten, van Nietzsche tot Rammstein. Hij kent citaten van Also sprach Zarathustra uit zijn hoofd, bijvoorbeeld over de dood van God. Nietzsche vult voor hem de leegte sinds hij op zijn negende tijdens het bidden in de kerk merkte dat hij niet meer geloofde.

Met zijn ringetje door zijn wenkbrauw, net als zijn idool Till Lindemann van Rammstein, en legerkistjes hoort Timo niet echt bij de popul..

