Amalia achttien jaar: vrolijk, zelfverzekerd en opvallend weinig rebels

Prinses Amalia wordt in december meerderjarig. Peter Rehwinkel belicht de titels en taken van de troonopvolgster en haar voorgangers, en vertelt soms iets nieuws over Amalia zelf.

In Nederland is het vanzelfsprekend dat de koning of de koningin na verloop van tijd wordt opgevolgd door de oudste zoon of dochter. Het is minder vanzelfsprekend dat de troonswisseling zonder horten en stoten verloopt. Toen koning Willem III in 1890 overleed, was zijn dochter, Wilhelmina, nog niet meerderjarig. Haar regering werd waargenomen door haar moeder, koningin-regentes Emma. Nadat Wilhelmina op 31 augustus 1898 achttien jaar geworden was, werd ze alsnog ingehuldigd.

Op 7 december aanstaande wordt Amalia, de huidige troonopvolgster, achttien jaar. Dat is een belangrijke gebeurtenis voor Amalia en voor de monarchie in Nederland. Haar jeugd is dan voorbij en de voorbereiding op het koningschap begint vaste vormen aan te nemen. Amali..

