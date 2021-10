Sally Rooneys personages staan voor een overvloed aan keuzes

‘We hebben dan wel de muren gesloopt die ons gevangen hielden, maar wisten we wel waarmee we ze willen vervangen?’ In de nieuwe roman van de Ierse schrijfster Sally Rooney (1991) verwijst deze uitspraak naar het klassieke monogame huwelijk dat beklemmend zou zijn. Het is een vraag die vanzelfsprekend meer omvat en dieper reikt. In moreel en ideologisch opzicht is er de laatste decennia van alles afgebroken maar wat is er voor in de plaats gekomen? In ieder geval een overvloed aan keuzes en onzekerheden.

Prachtige wereld, waar ben je is na Gesprekken met vrienden uit 2017 en Normale mensen dat een jaar later verscheen haar derde roman. Opnieuw laat Rooney haar personages worstelen met onzekerheid en twijfel..

