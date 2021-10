Overal in huis ademt deiconische Streuvels

Het is feest in literair Vlaanderen, Stijn Streuvels is 150 jaar geleden geboren. Gelezen worden zijn romans nauwelijks meer, maar zijn status en invloed zijn onbetwist. Dat is nergens sterker voelbaar dan in Het Lijsternest, Streuvels’ huis in Ingooigem.

In de haast op weg naar je vakantiebestemming in Frankrijk zou je zomaar vergeten acht te slaan op het land waar je doorheen rijdt. Twee jaar geleden besloten we halverwege België de afslag naar Oudenaarde te nemen. Ons vakantiehuis keek uit op de Taaienberg, de beruchte kasseienhelling waar kampioenen trappend boven komen, maar moegestreden renners de racefiets op de schouder moeten nemen. We zijn in het land van de voorjaarskoersen, een land van bemodderde wegen, van ‘stoempen, snot en sterven’. Het land dat nergens zo goed beschreven is als in de naturalistische romans van Felix Timmermans, Gerard Walschap of Stijn Streuvels. Maar buiten het wielerseizoen zijn de toeristen hier schaars en liggen de betonwegen naakt tegen de hellingen...

