Hoe 9/11 negen mensenlevens veranderde

‘... om een tastbare fantasie te schrijven (componeren) naar aanleiding van 9/11, ik bedoel ..., dat zou vulgair zijn.’ Componist Steve Reich sprak zich zo ooit uit in een interview met The New York Times. Hij bedoelde te zeggen dat de gebeurtenis te verschrikkelijk was om daar een compositie over te schrijven en vervolgens waardering voor te ontvangen. Toch schreef hij in 2010 uiteindelijk ‘9/11 voor strijkkwartet en tape’, en wel om stem te geven aan het verdriet van de betrokkenen.

Schrijfster Laila Lalami (1968, Rabat, Marokko, professor creative writing aan de universiteit van Californië) schreef in 2019 The other americans, nu sterk vertaald als De zaak aan Highway 62. Haast terloops wordt 9/11 benoemd in dit boek wanneer de moeder naar CNN-beelden kijkt van de brandende Twin Towers. De indirecte impact van het drama maakt Lalami echter krachtig duidelijk in de levens van negen personen. Centraal staat de familie Guerraoui die een onrustig Marokko in de tachtiger jaren verlaat om een bestaan op te bouwen in de VS. Het boek begint met een aanrijding waarbij de vader komt te overlijden. Was dit slechts een ongeluk? Lalami geeft ons inzage in de levens rondom deze vader, en in het leven van de vader zelf.

‘Op jonge ..

