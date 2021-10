IJsvogel als getuige van een jeugdtrauma

In Dorp, de derde roman van Gilles van der Loo (1973), speelt een ijsvogel een cruciale rol. Weduwnaar Bastiaan Melchior, oud-docent en beheerder van de kerk in een dijkdorp, treft op een dag een meisje in zijn moestuin aan dat op zoek is naar een ijsvogel. Hij biedt het meisje Adá en haar moeder Sunny die op de vlucht is voor haar gewelddadige vriend, onderdak in zijn schuur. Zijn rustige bestaan wordt daardoor verstoord en ook de deur naar zijn verleden komt op een kier te staan. Een traumatische gebeurtenis uit zijn jeugd blijft hem achtervolgen. De ijsvogel, die in verschillende hoofdstukken aan het woord is, vertelt de ware toedracht van die verschrikkelijke gebeurtenis waarvan hij getuige was. Geleidelijk vallen ook via het perspectief van Melchior allerlei puzzelstukjes op hun plaats.