Het debuut van filosoof en schrijver Lotte Dondorp (1987), Zonder ons is er geen muziek, mag er zijn. Achttien verhalen die langzaam en niet alleen met aandacht, maar ook bedachtzaam gelezen dienen te worden. De titel van Dondorps bundel suggereert dat ons niet veel feestelijks te wachten staat. Dat klopt. Vanaf het eerste verhaal tot de laatste pagina blijkt het leven slechts verlies en treurnis te bieden. We wisten natuurlijk al dat het leven vaak hard, genadeloos en slechts zelden maakbaar is. Dondorp wrijft het ons nogmaals in.

In het eerste verhaal wordt een kind door ouders verboden om nog langer op bezoek te gaan bij een wat oudere man. In het laatste verhaal raken twee broers, letterlijk drinkebroers, het contact met hun zusje onherstelbaar kwijt.

De varianten van verlies zijn schier eindeloos. Ze lijken zo gewoontjes en Dondorp dient ze zonder opsmuk op. In ‘Avondwake’ zitten twee ‘uitgebluste ouders’ op de bank in het huisje van hun overleden zoon. De moeder ruimt de vaatwasmachine uit en weer in, alsof zij dat ‘levenslang voor haar zoon zou willen doen’. Niemand kan haar troosten. Ze is ook niet te troosten en Dondorp vangt dit in haar sfeertekening.

In het verhaal ‘Als kapstokken zo mager’ luiden de eerste zinnen: ‘Er was iemand geweest. Toch was er..

