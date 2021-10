De tirades van Koch worden vervelend

De roman Een film met Sophia gaat over … een film met Sophia. De ik-figuur is de controversiële filmregisseur Stanley Forbes, die het helemaal gemaakt heeft in Amerika. Na diverse kaskrakers is hij nu terug in Nederland. Zodra hij daar kennismaakt met Sophia wil hij maar één ding: een film met haar maken. Het script moet hij nog bedenken als hij haar de hoofdrol aanbiedt.

Na zijn impulsieve actie wordt Stanley helemaal in beslag genomen door de nog maar 16-jarige Sophia. Hij ziet zichzelf vooralsnog als een ‘vaderfiguur’ voor haar. Of zelfs een opa, die zoveel lolly’s voor haar zal kopen als ze wil. Maar toch word je in verwarring gebracht: wat zijn z’n bedoelingen met het meisje? Denkt hij soms echt dat hij haar kan verleiden of dat ze hem interessant vindt? In elk geval: die film komt er.

De titel Een film met Sophia roept het idee op dat het verhaal over Sophia gaat, en over de film waar ze in speelt. Maar Sophia blijft een erg vlak personage dat niet zoveel in actie komt. Vooral gaat het over de fascinatie die Stanley voor haar heeft en over zijn eerdere werk en opvattingen. Hij is een cynisch..

