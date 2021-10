De christelijke boekenbranche (BCB) vroeg Henriët Koornberg-Spronk om het actieboek voor de bovenbouw te schrijven. Ze koos voor een nieuw deel in haar serie Frnz4ever over vier sportende kinderen die samen in dezelfde straat wonen en veel met elkaar optrekken.

Speciaal voor het thema van de kinderboekenweek stelt ze dit keer echter niet sport centraal, maar een project op school: ontdek je talent. Fabio, Marit, Carlijn en Esmee merken al snel dat ze allemaal een ander talent hebben en dat ze later vooral een studie en beroep moeten kiezen dat daarbij past. En zich bijvoorbeeld niet moeten laten leiden door wat ouders willen of door hun eigen onzekerheid. Terwijl ze druk bezig zijn met het project, houden ze ook oog voor hun omgeving. Er komen namelijk nieuwe buren in hun straat wonen en die gedragen zich heel verdacht. Met zijn allen gaan ze op de loer liggen om te ontdekken wat de buurvrouwen in hun schild voeren. Maar of ze ook talent hebben voor speurwerk?

De Geheime Operatie..

