Met kleintjes doorpraten over beroepen

In Oppasser voor een dag komt dat alles opnieuw samen en weet ze de juiste toon te treffen om kinderen enthousiast te maken voor het thema ‘Worden wat je wil’.

Pleun kan niet kiezen wat ze later worden wil. Er is ook zoveel keuze! Gelukkig mag ze er van de juf nog even over nadenken. En dat doet ze. Onderweg naar huis glipt ze de dierentuin in om daar te ontdekken dat alle dieren ontsnapt zijn. Waar is Jaap, de oppasser? Pleun gaat naar hem op zoek en in de tussentijd brengt ze alle dieren terug naar waar ze horen. Nu ze ervaring heeft met het zijn van oppasser voor een dag, is de keuze voor haar latere beroep vast niet moeilijk. Of toch wel?

Op elke pagina is veel te zien en te ontdekken. Bijvoorbeeld hoe Pleun de leeuw terug lokt naar zi..

