In zijn nieuwe roman roept Richard Powers luid om nu echt in actie te komen om de aarde te redden

Verwilderd van Richard Powers (shortlist Booker Prize) hakt er behoorlijk in. Naast een hartverscheurend vader-zoonportret schetst hij een verontrustend beeld van de bedreigde natuur in Amerika. Fictieve bezoekjes aan planeten buiten ons zonnestelsel bieden een bijna mystieke escape.

Astrobioloog Thomas Byrne ziet hoe zijn zoontje Robin van negen lijdt onder het besef dat zo veel dieren uitsterven. De hyperintelligente jongen kan maar niet begrijpen dat er zo weinig gedaan wordt om de natuur te redden. Thomas doet zijn best om Robin een gelukkige jeugd te geven, maar is wetenschapper genoeg om te beseffen dat hij er niet om moet liegen. Het valt hem zwaar de heftige gevoelsuitbarstingen van zijn lieveling op te vangen.

Robin doet het niet goed op school. Medeleerlingen pesten hem ‘omdat hij hun gemene roddelpraatjes niet begrijpt’. Kortgeleden heeft Robin zijn enige vriendje een thermoskan in het gezicht geramd, na een insinuatie over de dood van Robins moeder Alyssa. Die is een jaar eerder overleden bij een aut..

