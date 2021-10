Duitse Nederlanders werden na de oorlog als vijandig onderdaan beschouwd, tot ze het tegendeel bewezen hadden

Bij etnische minderheden in Nederland denkt men al gauw aan de gastarbeiders die vanaf de jaren zestig en de Surinamers die in de jaren zeventig naar Nederland kwamen. Het verschijnsel is ouder. Vanaf 1600 zochten vervolgde Joden uit Spanje en Portugal een toevlucht in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1733 kwamen honderden Lutheranen die in Salzburg vervolgd werden, naar de Republiek. De meesten streken neer in Sluis, in het westen van Zeeuws-Vlaanderen.

De grootste groep immigranten in Nederland waren eeuwenlang de Duitsers. Zij vormden een gevarieerd gezelschap, bestaand uit trekarbeiders, mijnwerkers, kooplui, politieke vluchtelingen, grensboeren, en meer. In 1945 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek er 27.900. ..

