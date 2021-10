Weer een boek over het Romeinse Rijk, maar dan anders

Tekstboeken over het Romeinse Rijk zijn er genoeg. Maar nu is de opkomst en ondergang van dit mega-imperium ook te zien in kaarten en infographics.

Nee, de nieuwe uitgave Het Romeinse Rijk in infographics is niet het zoveelste boek over dit onderwerp, bezweert het voorwoord. Want waar andere uitgaven vooral in lange teksten, soms met anekdotes, verhalen over het Romeinse leven, richt dit boek zich vooral op kaarten, grafieken en schema’s. Wordt de Romeinse geschiedenis zo minder ingewikkeld? Ja en nee.

Aan de hand van thema’s laten de auteurs de opkomst van Rome zien, zoals in de infographic bij dit artikel. De stad aan de Tiber werd uiteindelijk het centrum van een gigantisch rijk met zo’n 45 miljoen inwoners. Op grote kaarten is te zien waar de Romeinen zich wanneer vestigden. Een aanzienlijk deel van het boek gaat over de enorme militaire macht van het rijk, met de talloze legioen..

