Kinderboekenweekgeschenk is een ontdekkingsreis in onherbergzame streken

De veel bekroonde schrijfster Bette Westera mocht zich dit jaar over het kinderboekenweekgeschenk ontfermen: het cadeautje van de boekhandelaar aan de kopers van jeugdboeken tijdens de kinderboekenweek. Gezien haar eerdere boeken met bijzondere thema’s en fantasievolle verhaallijnen kon dat eigenlijk alleen maar resulteren in een mooi geconstrueerd en opvallend verhaal. Tiril en de Toverdrank is dan ook een originele en verrassende paperback geworden met veel aandacht voor de – door de auteur zo geliefde – dichtkunst.

Westera duikt de geschiedenis in en gaat terug naar de tijd van de Vikingen in het jaar 872. De jonge tiener Tiril (10) woont in een wereld vol Goden en woeste Noormannen. Koning Harald Haardos wil het Hoge Noorden verenigen tot één koninkrijk. Hij is daar bijna in geslaagd, alleen het kleine dorpje van Tiril ontbreekt nog. De dorpsbewoners zijn van plan tegen Haardos te strijden tot hun laatste snik. Maar Tiril en haar vriendje Thialf zijn ervan overtuigd dat ze zich veel beter kunnen overgeven.

Tiril heeft ontdekt dat ze van gedaante kan veranderen, net als haar lievelingsgod Loki. Dat komt h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .