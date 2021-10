Schrijfster Bette Westera: ‘Elk goed gelaagd kinderboek heeft levensbeschouwelijke thema’s in zich’

In het Kinderboekenweekgeschenk van Bette Westera spelen geloof en mythologie een belangrijke rol. Haar carrière als schrijfster begon met een kinderbijbel die zij samen met haar moeder maakte. ‘Elk goed gelaagd kinderboek heeft levensbeschouwelijke thema’s in zich.’

Het thema van de woensdag begonnen Kinderboekenweek, ‘Worden wat je wil’, roept bij de auteur van het geschenkboek gemengde gevoelens op. ‘Het suggereert dat je kunt worden wat je wilt, terwijl ik denk: dat is niet zo’, zegt Bette Westera (63). ‘Je moet maar net in het juiste sociale milieu en met de passende kwaliteiten geboren worden. Je moet kinderen niet iets voorschotelen wat niet klopt.’ Het Kinderboekenweekgeschenk dat zij schreef gaat dan ook anders om met het thema. Veel meer gaat het over de ontmoeting tussen het goddelijke en het menselijke.

Op een stoel naast haar liggen knuffels, ‘Minkels’, die personages uit haar boek, Tiril en de toverdrank, voorstellen. Het zijn twee gebochelde dwergen met gigantische oren. ..

