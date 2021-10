Nobelprijs Literatuur voor Abdulrazak Gurnah: ‘Schrijft met veel gevoel voor gevolgen van kolonialisme’

De Nobelprijs voor Literatuur is toegekend aan Abdulrazak Gurnah. De schrijver werd geboren op Zanzibar en kwam in de jaren zestig als vluchteling naar Engeland.

Tot voor kort was Gurnah (73) hoogleraar Engels en postkoloniale literatuur aan de Universiteit van Kent in Canterbury. Gurnah schreef tien romans, waarvan de bekendste Paradise is, waarmee hij in 1994 doorbrak en die op de shortlist kwam van de Booker Prize. Gurnahs moedertaal is het Swahili, maar zijn boeken en korte verhalen schreef hij in het Engels.

Gurnahs verhalen laten zien hoe cultureel divers Oost-Afrika is en verbreden de blik van de lezer, volgens het Nobelcomité, dat donderdagmiddag de winnaar bekendmaakte. Het comité noemt de roman Paradise een coming of age-verhaal ‘waarin verschillende culturen en geloofssystemen met elkaar botsen’.

In veel van zijn verhalen gaat het over het lot van de vluchteling. Volgens het Nobelcomité schrijft Gurnah eerlijk en tegelijk met veel gevoel over de gevolgen van kolonialisme. Zijn personages bevinden zich vaak tussen verschillende werelden, en tussen een leven dat achter hen ligt en een leven dat komen gaat.

Het is de 118e keer dat de Nobelprijs voor Literatuur is toegekend. Vorig jaar ging de prijs naar de Amerikaanse dichter Louise Glück. De uitreiking van de Nobelprijzen vindt plaats op 10 december, de sterfdag van oprichter Alfred Nobel. Aan alle prijzen is een geldbedrag verbonden van 10 miljoen Zweedse kronen, iets minder dan een miljoen euro.