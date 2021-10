De boodschap van het Kinderboekenweek-prentenboek Dromer is hartverwarmend

Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek maakte illustrator Mark Janssen een warm en fantasierijk prentenboek over een dromerig jongetje.

Naast het kinderboekenweekgeschenk geeft de Stichting CPNB elk jaar het prentenboek van de kinderboekenweek uit, dat voor een gereduceerde prijs te koop is in de boekhandel. Met de keuze voor Dromer van Mark Janssen koos de Stichting voor een boek waarin fantasie en realiteit innig met elkaar zijn verstrengeld. Janssen vertelt met lichtheid en warmte en dat zorgt er samen met de sprankelende tekeningen voor dat je hoofdpersoon Aron snel in je hart sluit.

Aron heeft het niet zo naar zijn zin gehad op school. De juf wilde weten wat de kinderen later willen worden. De meeste kinderen konden makkelijk iets opnoemen: president, astronaut of brandweervrouw. Aron niet, hij twijfelt.

Zijn vader rijdt hem van school naar huis en begrijpt hele..

