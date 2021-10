Schilderen zoals je een kijkdoos maakt

Harm Visser

Harm Visser (1979) is al zijn hele leven gefascineerd door de natuur. Vanaf zijn dertiende volgde hij tekencursussen en van 1999 tot 2001 volgde hij de Vrije Academie van Beeldende Kunsten in Nunspeet. Op 1 oktober wordt zijn boek Harm Visser, geselecteerd werk gepresenteerd bij boekhandel Roodbeen in Nijkerk. Het boek is mede dankzij crowdfunding tot stand gekomen. Op 2 oktober houdt de kunstenaar Open Atelier in Nijkerk. Vanaf 10 oktober (t/m 19 december) hangt er werk van Visser op De 23e Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling in Museum Mohlmann in Appingedam.

Visser en zijn gezin zijn aangesloten bij evangelische gemeente De Ark in Nijkerk, waar hij soms voorgaat.

‘Je kijkt niet naar een landschap, je kijkt erin.’ Dat zegt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .