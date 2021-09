Naeeda Aurangzeb: ‘Toen ik ging oefenen God aan te spreken als Zij, werd ik zachter’

‘Een felle vrouw klinkt al snel als een bitch en zo kom jij dus ook over. Ik hoorde het anderen ook zeggen, Naeeda is een bitch.’ Naeeda Aurangzeb bundelde deze en 364 andere persoonlijke ervaringen van alledaags seksisme tot een boek. Daarmee houdt ze mannen een spiegel voor.

‘Ik houd geen vrienden meer over!’ Naeeda Aurangzeb lacht. Deze week verschijnt haar boek Hé, lekker ding. 365 dagen vrouw. Het gaat over seksisme en is een vervolg op 365 dagen Nederlander, waarin ze alledaags racisme aankaartte. Dat eerste boek heeft haar ook echt een vriendschap gekost, want ze spaart haar omgeving niet.

Naeeda Aurangzeb

Naeeda Aurangzeb (1974) is journalist, auteur en presentatrice. Ze is geboren in Pakistan en kwam op haar derde naar Nederland. Later woonde ze enkele jaren in Israël en de Verenigde Staten. Ze werkte voor onder meer de NCRV, de VPRO, de NTR, Omroep West en de Nederlandse Moslim Omroep en presenteerde op televisi..

