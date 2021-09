Jonathan Franzen schotelt een beproefd recept voor, maar in een heel andere tijd

Jonathan Franzen gooit het in zijn nieuwe roman over een andere boeg. In Kruispunt doet hij geen poging om de huidige tijd in een roman te vangen. Hij beschrijft de worsteling van een christelijk gezin met zichzelf en de veranderende tijdgeest in het Amerika van begin jaren zeventig.

Het duurt tot pagina 190 voordat Jonathan Franzen de vijf hoofdpersonages van zijn nieuwe roman Crossroads, in het Nederlands vertaald naar Kruispunt, heeft geïntroduceerd. Hij doet dat met de van hem bekende precisie en ambitie. Franzen wil dat we zijn hoofdpersonen door en door kennen - hoe hun leven is gelopen, wat hen drijft - opdat we daarna beter begrijpen waarom er gebeurt wat er gebeurt. De schrijver presenteert de loop van de geschiedenis als haast onontkoombaar, alsof de botsing van vijf gezinsleden in de vroege jaren zeventig onvermijdelijk is juist omdat zij elk hun teleurstellingen, tekortkomingen en verlangens meetorsen.

We leren als eerste Kurt Hildebrandt kennen. Hij is hulp-predikant van een actieve kerkelijke gemee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .