Gruwel invoelbaar gemaakt

Carl Friedman roert in haar werk thema’s aan die tot de verbeelding spreken, maar het is vooral haar sobere stijl die indruk maakt.

‘Hij had de aardrijkskunde tot een hoger plan verheven en van mij een mens gemaakt.’ Het zijn de lyrische woorden van Friedman over haar leraar Wiebes. ‘Nooit verveelde hij ons met feiten en statistieken.’ Hij maakte aardrijkskunde invóélbaar.

Precies om die reden lees ik elk jaar als voorbereiding op de Berlijnreis en het bezoek aan Sachsenhausen klassikaal Friedmans Tralievader. Het boek maakt het trauma van een vader die een concentratiekamp overleeft invoelbaar en toont hoe zijn trauma doorwerkt op zijn kinderen.

Het effect van Tralievader is dat je in één keer ziet dat het grote gruwelverhaal dat boven de Tweede Wereldoorlog hangt, uiteenvalt in afzonderlijke, unieke verhalen van échte mensen. In korte hoofdstukken roep..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .