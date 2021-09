Tragisch liefdesverhaal als strip nog intenser

De Toonder Studio’s, waar onder meer Olivier B. Bommel werd getekend, brachten in de jaren zestig en zeventig enkele van Nederlands grootste stripschrijvers en -tekenaars voort. Twee van hen zijn nog altijd actief: Thé Tjong-Khing (88), die een niet eerder gepubliceerd sprookje van Godfried Bomans gaat illustreren, en Dick Matena, eveneens 88, van wie net de graphic novel Saïdjah en Adinda is verschenen. Deze tragische liefdesgeschiedenis van Multatuli maakt deel uit van diens roman Max Havelaar en illustreert het misbruik en de onderdrukking door Nederland als koloniale macht in Nederlands-Indië. Het verhaalt over Saïdjah en zijn familie die op het land werken. Maar nadat het districtshoofd hen meerdere malen een buffel ontneemt, trekt Saïdjah naar de hoofdstad Batavia om daar geld te verdienen voor nieuwe buffels. Aan Adinda belooft hij bij terugkomst met haar te trouwen.