‘Klimaatverandering is niet alleen maar een tragedie. Er ontstaan ook nieuwe dingen’’

De in Milaan opgegroeide Paolo Cognetti (43) was in zijn jeugd in de jaren tachtig voornamelijk in huis te vinden. Milaan, in zijn ogen toen een ongastvrije stad, was een stuk gevaarlijker en viezer dan het nu is, en om die reden moest hij van zijn moeder zoveel mogelijk binnen blijven. Thuis deed hij spelletjes en keek hij veel televisie, maar bovenal droomde hij van de zomer. In de zomer kon hij naar buiten, naar de bergen. Dan voelde hij zich vrij. Iedere juli en augustus was hij in de Italiaanse Alpen te vinden. ‘Daarom zijn de bergen zo ontzettend belangrijk voor mij. Als je daar als kind van droomt, wordt het in je geest opgenomen en ga je er naar verlangen’, vertelt hij via een tolk op een zonovergoten terras, met een afbeelding v..

