De cirkel van geloven en denken is rond

Er bestaat een mythe dat christelijk geloof en denken elkaar bijten. Deze mythe wordt in dit boek van de protestantse predikant Guus Labooy doorbroken. Met kennis van zaken en ervaring bespreekt hij de hoofdthema’s van het christelijk geloof. Zelf kwam hij tot geloof tijdens zijn studie geneeskunde. Hij was het geloof dus niet gewend en dat merk je, de verwondering over het geloof spat bijna van iedere bladzijde af. Hij volgt in zijn onderwerpen het spoor der eeuwen. Dat betekent dat hij niet zozeer zijn eigen mening geeft maar dat hij zichzelf en zijn lezers laat toetsen en vormen door hen die ons in geloof voorgingen. Het heeft geen saaie reproductie opgeleverd, maar een tocht vol vreugde. In twaalf hoofdstukken volgt hij de thema’s van de geloofsbelijdenis. Van God de Vader, via de Schepper en de Zoon naar de nieuwe hemel en de aarde. Je herkent er het klassieke belijden in en de opzet van de doopcatechese volgens het Apostolicum, ook wel belijdeniscatechese genoemd. En er is tijd en plaats ingeruimd voor de sacramenten.