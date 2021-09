De innerlijke weg is een begaanbare weg

Wat bezielde drie monniken uit de twaalfde eeuw om teksten te schrijven over de ziel? De cisterciënzers stonden bekend om hun brede kennis en belangstelling en besteedden veel tijd aan het innerlijk leven, zonder overigens de buitenkant te vergeten. Maar dat lieten ze vaak aan leken, aan buitenbroeders, over. Die bewerkten hun landerijen, hun abdijen en brouwerijen. Soms werden hele dorpen ingeschakeld. Het niveau van kennis en studie was hoog en hun invloed reikte ver.