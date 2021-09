Jesús Carrasco is terug met een roman: ‘De liefde zit vooral in kleine gebaren’

Jesús Carrasco, die ook in Nederland bekendheid verwierf met zijn debuutroman De vlucht (2013), schreef met Terug naar huis een prachtige, psychologische familieroman. ‘Ik zie het als mijn taak om over de wereld dichtbij me te schrijven. Over het kleine. Een familie is een wereld op zich.’

De roman Terug naar huis handelt over een broer en een zus, Juan en Isabel, dertigers. Hun vader overlijdt. Juan begeeft zich voor de begrafenis naar het ouderlijk huis, met de bedoeling zo snel mogelijk terug te keren naar Schotland. Maar een confrontatie met zijn zus en het feit dat hun moeder ziek blijkt, verandert de hele situatie. Stukje bij beetje ontrafelt de Spaanse schrijver Jesús Carrasco (49) de karakters en drijfveren van Juan en Isabel, en toont hij het conflict tussen twee generaties.

Een van de dingen die Carrasco gemeen heeft met zijn hoofdpersonage Juan, is dat hij ook een tijd in Edinburgh heeft gewoond. De eerste keer was direct na zijn studie, vertelt hij via Zoom vanuit zijn huis in Sevilla. ‘Ik had een break no..

