Tim Vreugdenhil laat goed zien in wat voor een onzekere maar tegelijk opwindende tijd de kerk in het Westen zich bevindt

Nieuwe kansen voor kerken. Dat is de ondertitel van het nieuwe boek van de Amsterdamse predikant Tim Vreugdenhil. Het vat goed samen wat Vreugdenhil met dit boek wil zeggen: Kom op, kerken, ‘er komen hoge golven, laten we gaan surfen’, zo citeert hij zijn eigen ‘missionaire trendrede’ uit 2019. Net als in zijn vorige boek, Stand-up Theology, geeft Vreugdenhil blijk van een scherpe blik op trends in onze samenleving. En hij weet deze creatief en speels te verbinden met de kerk en het christelijk geloof. Dat is de kracht van dit boek. Het barst van de hoop en de ideeën die Vreugdenhil juist in de coronacrisis ziet opbloeien.

In vijf korte hoofdstukken neemt Vreugdenhil de lezer mee naar vijf thema’s waar hij onze tijd mee ziet worstel..

