Angela Merkel: een listige maar vooral oprechte regeringsleider

De nieuwe biografie van de Duitse bondskanselier Angela Merkel ontkracht mythes en toont hoe zeer Merkel een spil geweest is in alle grote crises in Europa en Duitsland de afgelopen twee decennia.

Angela Merkel had geen overkoepelende ideologie en was bij vlagen weinig inspirerend. Maar ze raakte nooit de weg kwijt in machtsspelletjes.

Wat valt er nog meer over Angela Merkel te zeggen na al die lofredes die er de afgelopen dagen over haar zijn afgestoken? Haar biograaf Ralph Bollmann merkt in zijn biografie Angela Merkel. De kanselier en haar tijd ook al verwonderd op dat er vrijwel geen serieuze mensen zijn die iets negatiefs over haar durven of willen zeggen – haar boezemvijanden van de Alternative für Deutschland uitgezonderd. Maar zelfs een jonge AfD-vrouw die dit weekend ergens werd geïnterviewd kwam niet veel verder dan dat ze Merkel vijf jaar geleden nog wel goed vond, maar dat de kanselier te weinig beloften had waargemaakt.

Het is gewoon een feit dat Merkel een van de langstzittende regeringsleiders van Europa, en van Duitsland is. Dat ze daarbij niet in ..

