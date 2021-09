Met Jij mag alles zijn schreef de bekende schrijfster Griet op de Beeck haar eerste jeugdboek

Eigenlijk schreef Griet op de Beeck het jeugdboek Jij mag alles zijn voor alle leeftijden omdat ze vindt dat ook volwassenen in het hoofd van een negenjarige mogen kruipen. Het is inderdaad een leeftijdsloos boek geworden met psychologische diepgang, waar zowel jong als oud iets moois uit kan halen.

Lexi (9) staat symbool voor kinderen die te veel verantwoordelijkheid op hun jonge schouders gelegd krijgen. Ze proberen het kind te zijn dat hun ouders nodig hebben. Bij Lexi uit zich dit in het zorgen voor haar depressieve moeder die al negen jaar moeite heeft om zich staande te houden in het leven na het verlies van Amos, het tweelingbroertje van Lexi. Als haar moeder nauwelijks meer eet, gaat Lexi bijvoorbeeld steeds beter haar best doen om ervoor te zorgen dat alles weer goed komt: ze kookt, dekt de tafel feestelijk, schrijft lieve kaartjes en verzint verrassingen. Toch knapt mama niet op. Wat doet ze fout?

Ook als mama in een instelling terecht komt en Lexi tijdelijk bij haar tante Arizona logeert, blijft ze bezig om de proble..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .