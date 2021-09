De lankmoedige is beter dan de sterke

Het is al snel duidelijk dat dominee Sören Qvist niet de moord heeft begaan waarvoor hij is terechtgesteld. De roman begint met de terugkeer van het vermeende slachtoffer, Niels Bruus, naar het dorp Aalsö, een klein gehucht op het Deense Jutland. Het is 1646, eenentwintig jaar na de veroordeling van de predikant. Bruus is als bedelaar teruggekomen om de erfenis van zijn broer Morten, een rijke landbezitter, op te eisen. Hij zal echter eerst zijn identiteit moeten bewijzen, want de dorpelingen leven in de veronderstelling dat Sören Qvist hem destijds in een vlaag van woede heeft gedood. Het lukt hem om Vibeke, de toenmalige huishoudster van Qvist, en rechter Tryg Thorwaldsen ervan te overtuigen dat hij inderdaad Niels Bruus is.

Wat volgt, ..

