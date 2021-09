De wereld na de pandemie. Tien lessen voor de mondiale samenleving

Hij kijkt vooruit tot na corona, als we mondiaal verder gaan; een weg terug is er niet, want globalisering en sociale media zullen nooit meer weg zijn en ook bedrijfsleven, handelsstromen en reisgedrag zijn blijvend wereldwijd. Het is een web, waarin we allen gevangenzitten en niemand weet wie de spin is, of wordt: China, Google of de tot koning gekroonde samenzweringstheorie.

De commentator van de Amerikaanse nieuwszender CNN spiegelt in zijn nieuwe boek de methode van De wereld na Amerika, waarin hij bekeek hoe het zou gaan na het einde van de Koude Oorlog en de afkalvende Amerikaanse suprematie in de tijd daarna.

Nu begint hij bij Lenin, die al onderscheid maakte tussen decennia waarin er niets gebeurt en periodes van tien jaar waarin a..

