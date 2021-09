Het jaar waarin ook Churchill de Blitz maakte

Blitzkrieg is de benaming voor de maandenlange aanval met bommen op Engelse steden; in het eerste oorlogsjaar kwamen daardoor 45.000 Britten om. ‘Burgers namen hun gasmaskers mee naar de kerk en droegen kleine metalen identiteitsplaatjes bij zich voor het geval ze door een exploderende bom tot niet te identificeren stukjes zouden worden getransformeerd.’

Hitler wilde de Britse moraal breken. Dat gebeurde niet, mede doordat de aarzelende Neville Chamberlain als premier werd vervangen door een 66-jarige kwajongen, die in zijn onvoorspelbaarheid en falend spelinzicht veel brokken had gemaakt, maar nu de man op de juiste plaats was. Met een verbale Blitz motiveerde hij zijn volk om stand te houden. Dat daar effectbejag en minachting voor welk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .