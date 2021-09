De opmars van de graphic novel, oftewel het serieuze stripboek

De graphic novel, oftewel het serieuze stripboek, geniet in Nederland groeiende belangstelling. Er worden nieuwe lezersgroepen aangeboord en met het internationale succes van Aimée de Jongh lijkt de weg open te liggen voor een nieuwe generatie stripmakers.

‘Onder invloed van moderne communicatiemiddelen vindt er een verschuiving plaats van woordlezen naar beeldlezen. Een andere vorm van lezen dus, die met luiheid niets te maken heeft’, zo schreven Lo Hartog van Banda en Thé Tjong Khing in 1968 al in het nawoord van Iris - een roman voor kijkers. Nog altijd bekend als het eerste Nederlandse stripboek voor volwassenen. Het zijn bijna profetische woorden. Want ruim vijftig jaar later krijgt het complexe beeldverhaal, onder de noemer graphic novel, steeds meer erkenning in de boekenwereld.

Rozemarijn Visser van het CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) omschrijft graphic novels als ‘volwaardige verhalen op een literaire manier verteld’. Iedere week komt de stichting m..

