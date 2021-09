Pastorale spits, betrokken op en bewogen met de lijdende mens

De schrijver, gemeentepredikant in Benschop en een ervaren onderzoeker van het werk van Bonhoeffer, is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe God aanwezig is in een lijdende wereld, hoe wij dat lijden verwerken en welke rol het gebed hierbij speelt. Dit onderzoek biedt dus geen theodicee, geen rechtvaardiging van God. Het gaat vooral in op onze geloofsrelatie met God. Er is altijd een relatie met God de Vader nodig om het lijden te verwerken, te aanvaarden. God is in ons lijden zelf aanwezig, Hij heeft het in Jezus op zich genomen, doorstaan, gedragen. Wie zijn eigen lijden door Gods handen laat gaan – Hij heeft het gedragen – die kan het dragen, ook in de ondraaglijkheid en onbegrijpelijkheid. Zinvol geloven is een kwestie van relatie me..

